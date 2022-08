Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Technischer Defekt am Lkw verursacht Flächenbrand++Wertvolle Zuchtbullen gestohlen++Lkw-Diebstahl scheitert++Unbekannte schlagen Frau ins Gesicht++Werkzeuge gestohlen++

Landkreis Verden (ots)

Technischer Defekt am Lkw verursacht Flächenbrand Verden. Ein Flächenbrand an der Autobahn 27 hat am frühen Montagabend Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Nach den Ermittlungen der Langwedeler Autobahnpolizei wurde der Brand durch einen technischer Defekt an einem Lkw ausgelöst, dessen Fahrer in Richtung Bremen unterwegs war. Die Flammen erfassten im Seitenraum eine Fläche von mehreren Hundert Quadratmetern. Durch den zügigen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Dauelsen und Walle konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Bremen zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Wertvolle Zuchtbullen gestohlen

Thedinghausen. Von der Weide eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Dibberser Dorfstraße sind zwei hochwertige Wagyu Zuchtbullen und ein Ochse verschwunden. Der Besitzer geht von einem Diebstahl aus. Der Schaden ist beträchtlich und geht in die Zehntausende. Am Sonntagnachmittag hatte er die Tiere in den Stall gebracht. Als er am frühen Montagnachmittag nach dem Rechten schauen wollte, waren die Tiere nicht mehr da. Sie wurden vermutlich mit einem Lkw oder in einem Anhänger abtransportiert. Die örtliche Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Thedinghausen unter Telefon 04204/914380 entgegen.

Lkw-Diebstahl scheitert

Ottersberg. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag versucht, von einem Firmengelände in der Ottersberger Straße einen Lkw zu stehlen. Der Diebstahl scheiterte, als der oder die Täter das Gelände mit dem Fahrzeug verlassen wollten. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Diebstahls.

Unbekannte schlagen Frau ins Gesicht

Ottersberg. Eine 36-jährige Frau aus Ottersberg ist am Donnerstagmorgen vergangener Woche von zwei unbekannten Männern ins Gesicht geschlagen worden. Der Vorfall soll sich auf einem Feldweg zwischen den Straßen "Am Bahnhof" und "In den Wiesen" ereignet haben, als das Opfer sich auf dem Heimweg befand. Die Motivation der Täter ist unklar. Die 36-Jährige erlitt Verletzungen und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Beamten ermitteln wegen vorsätzlicher Körperverletzung und suchen nach Zeugen, die den Vorfall, der sich am frühen Morgen, gegen 06.40 Uhr ereignet haben soll, beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Ottersberg unter Telefon 04205/315810 entgegen.

Werkzeuge gestohlen

Oyten. Aus einem Transporter, der in der Dorfstraße abgestellt war, haben Unbekannte in der Nacht zu Montag diverse Baumaschinen der Marken Bosch und Makita im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Zusätzlicher Schaden entstand, weil der oder die Täter die Schiebetür des Transporters aufbrachen. Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 beim Polizeikommissariat in Achim zu melden.

