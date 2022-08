Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Jugendliche belästigen Fahrgäste - Ermittlungen wegen Körperverletzung++

Lilienthal (ots)

Mehrere Fahrgäste der Straßenbahn sind in der Nacht zu Sonntag offenbar von Jugendlichen belästigt worden. Als ein 55-jähriger Fahrgast dazwischen ging, wurde er beim Verlassen der Bahn an der Haltestelle Truperdeich zu Boden geschubst. Dabei erlitt der 55-Jährige so schwere Kopfverletzungen, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurden von der Polizei zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche aus Lilienthal überprüft. Ob es sich dabei auch um die Täter gehandelt hat, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen das Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck und die Polizeistation in Lilienthal unter Telefon 04298/465660 entgegen.

