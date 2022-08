Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Moyn Moyn Festival - Polizei zieht Bilanz

Landkreis Verden (ots)

Oyten. Vom 25. bis zum 28. August fand in Oyten das "Moyn Moyn-Festival" statt. Rund 3000 Gäste besuchten die Veranstaltung, deren Verlauf durch die Polizei als sehr geordnet und friedlich bezeichnet werden kann. Die Beamten mussten in nur drei Fällen Platzverweise aussprechen, denen die Betroffenen ohne weitere Probleme nachkamen. Lediglich im Anreise- und Abreiseverkehr stellten die Kontrolleure einige Delikte fest. Die Polizisten stoppten insgesamt 155 Fahrzeugführer. In sieben Fällen fielen die Drogentests bei den Fahrern positiv aus, dementsprechend folgten bei ihnen jeweils Blutentnahmen, die Einleitung von Verfahren sowie Untersagungen der Weiterfahrt. Bei insgesamt zwölf Personen fanden die Beamten geringe Mengen an Substanzen, bei denen es sich um Betäubungsmittel handeln dürfte, was weitere Strafverfahren zur Folge hatte. In einem Fall stellten die Beamten außerdem fest, dass ein Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war.

