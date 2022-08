Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 28.08.2022

Bereich Verden

Verden - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol und Drogen: Am späten Samstagnachmittag kollidiert gegen 17:16 Uhr auf der Lindhooper Straße ein stadtauswärts fahrender Fahrzeugführer mit seinem PKW mit dem Gegenverkehr und flüchtet anschließend von der Unfallstelle. Durch die eingesetzten Polizeibeamten kann der Unfallverursacher wenig später fahrend angetroffen werden. Vor Ort stellen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,77 Promille. Ein ebenfalls durchgeführter Drogenschnelltest lässt zusätzlich auf den vorangegangenen Konsum von THC schließen. Gegen den Fahrzeugführer werden Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel werden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Bereich Achim

Oyten - Einbruchdiebstahl in Kiosk: Im Tatzeitraum von Freitagabend bis zum frühen Samstagmorgen kommt es in der Straße Oyter See zu einem Einbruch in einen Kiosk bzw. in ein Bürogebäude. Durch bislang unbekannte Täter wird ein Fenster aufgehebelt, um so in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Dort werden dann Bargeld und Nahrungsmittel entwendet. Insgesamt entsteht ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207-911060.

Oyten/Sagehorn - Diebstahl eines E-Scooters: Im Tatzeitraum von Freitagvormittag bis zum frühen Samstagmorgen kommt es am Oytener Bahnhof zu einem Diebstahl eines schwarzen E-Scooters der Marke XIAOMI. Ein bislang unbekannter Täter durchtrennt auf unbekannte Weise das verwendete Seilschloss, mit dem der E-Scooter gesichert war, und kann dann das Fahrzeug entwenden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207-911060.

Bereich Osterholz

Schwanewede - Verkehrsunfall mit Verletzten: Am Samstagmittag kommt es im Kreuzungsbereich der Straßen Koppelsberg und Vorberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer missachtet auf der Straße Vorberg auf seiner Fahrt in Richtung der Straße Brink die Vorfahrt. Darauf kommt es zu einer Kollision mit einem bevorrechtigten Fahrzeug, welches von einer 51-Jährigen auf der Straße Hinnebecker Furth in Richtung Koppelsberg geführt wird. Durch den Zusammenstoß erleidet die 51-Jährige ein Schleudertrauma und vermutlich eine Rückenverletzung. Der 41-Jährige und sein Beifahrer (Kind) werden leicht verletzt. Die verletzten Unfallbeteiligten werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide unfallbeteiligte Pkw mussten abgeschleppt werden.

Grasberg - Verkehrsunfallflucht: Am Samstagmittag befährt eine 61-Jährige mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg des Kirchdamms in Richtung Worpswede. Eine bislang unbekannte Frau befährt mit ihrem Mercedes die Adolphsdorfer Straße und biegt an der Kreuzung zum Kirchdamm nach rechts in Richtung Worpswede ab. Hierbei missachtet die Fahrzeugführerin die Vorfahrt der 61-Jährigen, so dass diese ihr Pedelec stark abbremsen muss, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte die 61-Jährige und verletzt sich schwer. Die Unfallverursacherin setzt ihre Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Pedelec-Fahrerin zu kümmern. Die 61-Jährige wird in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Schwanewede - Rasenbrand aufgrund von Trockenheit: In der Beethovenstraße kommt es Samstagmittag zu einem Brand einer ca. 20 m² großen Rasenfläche vor einem dortigen Wohnblock. Ursächlich war aufgrund der anhaltenden Trockenheit vermutlich eine achtlos weggeworfene Zigarette. Das Feuer wird durch die Feuerwehr gelöscht. Es kommt zu keinen Personenschäden. Die Wohnhäuser und die darin befindlichen Personen sind zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A1, Bereich Oyten, Fahrtrichtung Münster - Fahrzeug kollidiert mit Betonleitwand: Am Samstag befährt gegen 16:15 Uhr ein 55-jähriger Bremer die A1 in Richtung Münster. In Höhe Oyten kommt er aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt in die Betongleitwand. Während der Fahrzeugführer unverletzt bleibt, verletzt sich der 58-jährige Beifahrer leicht. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den Unfallverursacher ein.

Oyten - Fahren unter Drogeneinfluss: Am Samstag kontrollieren Beamte der Autobahn Langwedel auf der A1 in Höhe Oyten gegen 19:45 Uhr einen VW. Dabei stellen sie fest, dass der 22-jährige Fahrzeugführer aus Albanien unter Einfluss von berauschenden Mitteln (Kokain und THC) steht. Der ebenfalls aus Albanien stammende 23-jährige Beifahrer führt eine geringe Menge Kokain mit sich. Die Beamten veranlassen die Entnahme einer Blutprobe bei dem Fahrer, stellen die Drogen sicher und leiten mehrere Verfahren gegen die beiden Männer ein. Die Weiterfahrt wird ihnen untersagt.

