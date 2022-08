Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ In Lagerhalle eingebrochen ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Kennzeichen entwendet ++

Ottersberg. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entwendeten bisher unbekannte Täter die Kennzeichen eines grauen Peugeot Partner. Der Peugeot war in der Straße Am Dobben abgestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ In Lagerhalle eingebrochen ++

Langwedel. Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag brachen bisher unbekannte Täter in der Straße Auf dem Lintel in eine Lagerhalle ein. Ersten Informationen zufolge öffneten die Täter gewaltsam das Tor zur Lagerhalle und betraten diese im weiteren Verlauf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Tür hält Stand ++

Achim. Zwischen dem 06.08.2022 und dem 20.08.2022 versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schwedenschanze - nahe der Straße zum Öhlhafen - einzubrechen. Die Täter versuchten gewaltsam eine Tür zu öffnen. Ihnen gelang es jedoch nicht in das Wohnhaus einzudringen. Die Bewohner bemerkten den Einbruchsversuch, als sie aus dem Urlaub zurückkehrten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, sich beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ In Lagerhalle eingestiegen ++

Schwanewede. In der Straße An der Kaserne stiegen bisher unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnertag in eine Lagerhalle ein. Ersten Informationen zufolge gelangten die Täter über ein Fenster in die Lagerhalle. Aus dieser entwendeten die Täter mehrere Baumaschinen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen - auch an den Vortagen - mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Lilienthal. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen bisher Täter in ein Wohnhaus in der Straße Mensingstift ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses ein. Im weiteren Verlauf stahlen die Täter Schmuck aus dem Haus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen - auch an den Vortagen - mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Wohnung - Fernseher gestohlen ++

Ritterhude. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bisher unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Riesstraße. Das Mehrparteienhaus liegt nahe der Windmühlenstraße. Ersten Informationen zufolge öffneten die Täter gewaltsam die Wohnungstür und betraten diese im weiteren Verlauf. Dabei stahlen die Täter zumindest einen Fernseher. Die Polizei sucht nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag, gegen 08:30 Uhr, ereignete sich auf der Industriestraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 71 Jahre alter Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge fuhr der 34-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinters von einer Grundstücksauffahrt auf die Industriestraße ein. Dabei bemerkte er ersten Informationen zufolge den Radfahrer zu spät, der auf der Industriestraße unterwegs war. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

++ 49-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag wurde eine 49-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Pumpelberg leicht verletzt. Die 49-Jährige hatte ihren Peugeot in einer Parkbucht abgestellt. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug streifte ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Tür des Peugeot. Die 49-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Weserbecker Straße (K 46) ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der 24 Jahre alte Fahrer eines BMW war auf der K 46 in Richtung Hülseberg unterwegs. Nahe der Straße Zum Kattenhorn überholte er ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug und scherte dazu auf die Gegenfahrbahn aus. Ersten Informationen zufolge bemerkte er dabei eine 68-jährige Fiat-Fahrerin zu spät, die ihm dort entgegenkam. BMW und Fiat stießen zunächst frontal zusammen. Infolge des Zusammenstoßes berührt der Fiat im weiteren Verlauf den VW einer 21-Jährigen. Der BMW-Fahrer sowie die Fiat-Fahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. BMW und Fiat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 EUR.

