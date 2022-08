Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unbekannte stehlen Werkzeuge ++ Einbruch in Schule ++ Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte stehlen Werkzeuge ++

Oyten. Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, stahlen bisher unbekannte Täter Werkzeuge aus der Lagerhalle eines langwirtschaftlichen Anwesens in der Straße Nadah. Ersten Informationen zufolge betraten zwei bisher unbekannte, männliche Täter eine Lagerhalle und erbeuteten zwei Motorkettensägen sowie mehrere Akkubohrmaschinen. Als die Täter durch einen Anwohner bemerkt wurden, flohen sie mit der Beute. Die Täter waren mit einem Ford-Kombi in hellblau mit einem auswärtigen Kennzeichen unterwegs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Kennzeichen entwendet ++

Achim. Zwischen Mittwochabend und Donnertagmorgen entwendeten bisher unbekannte Täter beide Kennzeichenschilder eines Opel. Der graue Opel Karl war in der Kleinen Bahnhofstraße abgestellt. Die Polizei Achim sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Kirchlinteln. Am Mittwoch, zwischen 05:00 Uhr und 15:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein, dass nahe der L 171 liegt. Ersten Informationen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie gewaltsam eine Außentür zum Einfamilienhaus öffneten. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Brand einer Waldfläche ++

Verden. Am Mittwoch, gegen 21:30 Uhr, kam es zum Brand in einem kleinen Waldstück, welches zwischen dem Bahnhof Verden und der Friedrichstraße liegt. In diesem Zuge gerieten 30 Quadratmeter Waldfläche in Brand. Eine Anwohnerin hatte den Brand gemeldet, welcher im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Die Ermittlungen, die auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Mülleimer gerät in Brand ++

Verden. Am Mittwoch, gegen 19:30 Uhr, geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Mülleimer auf dem Bahnsteig des Bahnhofes Verden (Bahnhofstraße) in Brand. Ein Passant wurde darauf aufmerksam und meldete den Brand. Im weiteren Verlauf löschte die Feuerwehr den qualmenden Mülleimer. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Ermittlungen dauern nun an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Unbekannte beschädige Blitzer ++

Kirchlinteln. Am Mittwoch, gegen 21:15 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter eine Geschwindigkeitsmessanlage in der Straße Heidkrug (B 215). Die Geschwindigkeitsmessanlage befindet sich nahe der Heidkrugstraße. Die bisher unbekannten Täter zerstörten gewaltsam zwei Plastikeinlässe des Blitzerkastens. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Ottersberg. Am Mittwochvormittag kam es bei einem Einkaufszentrum in der Straße Posthausen zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Als ein 69 Jahre alter VW-Fahrer vom Gelände des dortigen Möbellagers auf die Straße Posthausen einfuhr, bemerkte er ersten Informationen zufolge einen 57-Jährigen zu spät, der vom dortigen Kreisverkehr kommend die Straße Posthausen in Richtung L 155 befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 10.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Schule ++

Schwanewede. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen kam es zum Einbruch in eine Schule im Waldweg. Das Schulgebäude, welches die Täter angingen, liegt in Höhe des Masurenwegs. An dem Gebäude finden derzeit Bauarbeiten statt. Ersten Informationen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt zum Gebäude, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge und Baumaschinen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen - auch an den Vortagen - beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Brand von Baumschnitt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 20:00 Uhr, geriet in der Straße Ruschkamp Baumschnitt in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Scharmbeckstotel war mit drei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Die Ermittlungen, die auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Lilienthal. Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der Heidberger Straße (L 154) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 36 Jahre alter Rollerfahrer schwer und eine 35-Jähriger leicht verletzt wurden. Der Rollerfahrer war in der Straße Alte Reihe in Richtung L 154 unterwegs. An der Einmündung zur L 154 war der Rollerfahrer ersten Informationen zufolge aufgrund eines technischen Defekts nicht in der Lage zu bremsen, sodass er in die L 154 einfuhr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW, auf der L 154 in Richtung Lilienthal-Zentrum unterwegs war. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Rollerfahrer schwer verletzt. Der 32 Jahre alte Fahrer des BMW blieb unverletzt. Seine 35-Jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 6.000 EUR.

++ Verkehrsunfall: Reifen verloren ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag verlor der Auflieger eines Sattelschleppers auf der B 74 seine Reifen - infolgedessen kam es zum Verkehrsunfall. Der 36-jährige Fahrer eines Sattelschleppers mit Auflieger war auf der B 74 in Richtung Bremen unterwegs. Auf dem Teilstück zwischen Westerbeck und Pennigbüttel lösten sich ersten Informationen zufolge während der Fahrt ein Paar Zwillingsreifen von einer Achse des Aufliegers. Diese rollten im weiteren Verlauf in den Gegenverkehr, wo sie gegen den VW eines 64-Jährigen stießen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Sachschaden lässt sich auf 6.000 EUR beziffern.

++ Streitigkeiten werden handgreiflich ++

Lilienthal. Bereits am 17.08.2022, gegen 19:40 Uhr, kam bei einem Supermarkt in der Falkenberger Landstraße - nahe der Moorhauser Landstraße - es zu Streitigkeiten zwischen zwei jungen Männern im Alter von 23 und 21 Jahren. Der Streit wurde handgreiflich, weswegen die Polizei nun wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt und in diesem Zuge nach Zeugen sucht. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

