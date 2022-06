Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberpleis: 27-Jährige nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Königswinter (ots)

Vorläufig festgenommen wurde am Dienstagmittag (22.06.2022) eine 27-jährige Frau. Sie hatte gegen 13:10 Uhr versucht, mehrere Kosmetikartikel mit einem Gesamtwert von rund 170,- Euro aus einem Drogeriemarkt in Oberpleis zu entwenden, wurde dabei jedoch vom Personal beobachtet und gestellt.

Eine alarmierte Streife der PW Ramersdorf kontrollierte die Frau daraufhin am Einsatzort. Die 27-Jährige, die derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen sie dauern derzeit noch an.

