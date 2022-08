Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Ford entwendet ++ Verkehrsunfall: 80-Jährige verstirbt infolge medizinischen Notfalls ++ Flächenbrand ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Ford entwendet ++

Achim. Ersten Informationen zufolge entwendeten bisher unbekannte Täter zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 03:00 Uhr, einen Ford Edge. Der rote Ford Edge war in der Straße Alte Finien am Fahrbahnrand abgestellt, wo die bisher unbekannten Täter diesen offenbar zunächst entwendeten. Im weiteren Verlauf meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass der Ford Edge in der Straße Badenerholz verlassen auf der Fahrbahn stehe. Beamte der Polizei Achim führten noch in der Nacht Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung am Ford durch. Nun ist der Ford wieder im Besitz der Eigentümer. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten und warum der Ford zurückgelassen wurde, ist bisher ungeklärt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen mitteilen können. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Autobahnpolizei Langwedel zieht alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr ++

Oyten. Am Dienstagmorgen zogen Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen alkoholisierten Lkw-Fahrer auf der A 1 in Richtung aus dem Verkehr. Ein Verkehrsteilnehmer machte die Polizei zuvor auf die unsichere Fahrweise des Lkw aufmerksam, indem er den Notruf wählte. Die Polizeibeamten kontrollierten den 34 Jahre alten Fahrer des Mercedes-Lkw auf der Autobahnraststätte Mahndorfer Marsch. In diesem Zuge führten sie eine Atemalkoholkontrolle durch, die 2,4 Promille ergab. Infolgedessen musste sich der 34-Jährige einer Blutprobe unterziehen. Weiterhin stellten die Polizeibeamten seinen Führerschein sicher. Den Lkw-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

++ E-Scooter-Fahrer stürzt ++

Langwedel. Am Dienstagmittag stürzte ein 56 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters beim Durchfahren der Bahnunterführung am Bahnhof Langwedel und verletzte sich leicht. Der 56-Jährige fuhr von der Langwedeler Bahnhofstraße in den Tunnel ein, wo er ersten Informationen zufolge die Tunnelwand berührte und infolgedessen stürzte. Bei dem Sturz wurde der 56-Jährige leicht verletzt, sodass der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Andere waren am Verkehrsunfall nicht beteiligt.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bremer Straße (L 158) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 82-jähriger Audi-Fahrer war auf der Bremer Straße unterwegs, als er in Höhe der Bushaltestelle Achim-Krankenhaus nach rechts abbog. Ersten Informationen zufolge bemerkte er dabei den Radfahrer zu spät, der ihm auf Radweg entgegenkam. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

++ Verkehrsunfall: 80-Jährige verstirbt infolge medizinischen Notfalls ++

Thedinghausen. Als eine 80 Jahre alte Mercedes-Fahrerin das Gelände einer Werkstatt in der Westerwischer Straße über die Grundstücksausfahrt verlassen wollte, erlitt sie ersten Informationen zufolge einen medizinischen Notfall. Im weiteren Verlauf verlor sie die Kontrolle über ihren Mercedes und stieß gegen einen Jaguar und einen weiteren Mercedes, die beide auf dem Werkstattgelände abgestellt waren. Weiterhin stieß sie mit dem Zaun eines gegenüberliegenden Grundstücks zusammen. Die 80-Jährige verstarb nach derzeitiger Einschätzung infolge des medizinischen Notfalls noch an der Unfallstelle. Andere wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 1.500 EUR. Der Rettungsdienst war vor Ort. Weiterhin war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Flächenbrand ++

Lübberstedt. Am Dienstagvormittag kam es zum Flächenbrand eines Renaturierungsgebietes nahe der Straße Rienhorstweg. Ersten Informationen zufolge geriet ein Aufsitzmäher in Brand, mit dem zu diesem Zeitpunkt ein 58-Jähriger Arbeiten im Renaturierungsgebiet durchgeführt wurden. Der Brand griff im weiteren Verlauf auf den Boden aus, sodass ein Flächenbrand von 3 Hektar entstand. Die Feuerwehren Hambergen, Lübberstedt, Axstedt, Oldendorf und Hellingst waren vor Ort und löschten den Brand. Weiterhin war der Rettungsdienst eingesetzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 EUR. Die Ermittlungen, welche auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugenhinweise werden beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 entgegengenommen.

++ Motorradfahrer stößt mit Reh zusammen - leicht verletzt ++

Hambergen. Am frühen Dienstagmorgen stieß 60 Jahre alter Motorradfahrer auf der Wesermünder Straße (L 128) mit einem Reh zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Der 60-Jährige war auf der L 128 in Richtung Hambergen unterwegs, als das Reh die Fahrbahn kreuzt. Bei dem Zusammenstoß verletzt er sich leicht, sodass der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell