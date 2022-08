Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Lkw von Autobahnparkplatz entwendet ++

Landkreis Verden/Walsrode (ots)

Autobahnpolizei Langwedel/Walsrode

++ Lkw von Autobahnparkplatz entwendet ++

Walsrode. Zwischen Montag, 02:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, kam es zum Diebstahl eines Mercedes-Lkw, welcher auf dem Autobahnparkplatz Hamwiede-Süd der A 27 in Richtung Walsrode abgestellt war. Bei dem Lkw handelt es sich um einen roten Mercedes Actros als Kipper. Als der Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen weiterfahren wollte, stellte er fest, dass der Lkw fehlte und rief die Polizei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen - auch an den Vortagen - bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 oder der Polizei Walsrode unter 05161/984480 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell