Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruchversuch misslingt ++ Diebstahl aus Lebensmittelgeschäft ++ Opel von der Straße abgekommen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Diebstahl zweier E-Scooter ++

Oyten. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kam es zum Diebstahl zweier E-Scooter am Bahnhof Oyten-Sagehorn in der Straße Am Fuhrenkamp. Die bisher unbekannten Täter knackten die Schlösser der E-Scooter und entwendeten diese im weiteren Verlauf. Ein Passant fand einen der beiden E-Scooter unweit des Bahnhofs und übergab diesen am Sonntagmittag der Polizei. Die Polizeibeamten brachten den E-Scooter zurück zum Eigentümer. Die Polizei sucht nach Zeugen des Diebstahls, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Einbruchversuch misslingt ++

Oyten. Am frühen Sonntagmorgen versuchten bisher unbekannte Täter in einen Sonderpostenmarkt in der Industriestraße einzubrechen. Ersten Informationen zufolge versuchten die Täter, ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang. Weiterhin löste die Alarmanlage aus. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Einbruch in Imbisswagen ++

Verden. Zwischen Samstagabend und Sonntagabend kam es in der Bremer Straße zum Einbruch in einen Imbisswagen. Dieser war auf einem dortigen Supermarkt-Parkplatz unweit der Memelstraße abgestellt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Tür des Imbisswagens und stiegen in diesen ein. Im weiteren Verlauf entwendeten sie Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beider Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Diebstahl aus Lebensmittelgeschäft ++

Thedinghausen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zum Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft im Kirchweg. Zumindest ein bisher unbekannter Täter gelangte ins Innere des Lebensmittelgeschäftes. Im weiteren Verlauf entwendete er mitunter Bargeld. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unbekannte versuchen Lebensmittelautomaten zu öffnen ++

Schwanewede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten bisher unbekannte Täter in einen Lebensmittelautomaten im Habichthorster Weg - nahe des dortigen Pendlerparkplatzes - einzubrechen. Dazu zerstörten sie eine Scheibe der Verglasung. Der Versuch misslang, sodass die Täter sich ohne Beute entfernten. Zeugen werden gebeten. Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Opel von der Straße abgekommen ++

Ritterhude. Am Sonntagmorgen kam eine 41-jährige Opel-Fahrerin von der Straße ab. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Sachschaden beträgt über 5.000 EUR. Die 41-Jährige war auf der Stendorfer Straße in Richtung Lesumstoteler Straße unterwegs. In einer Kurve kam die Opel-Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß der Opel zunächst gegen einen Stein, bevor er dann in einem angrenzenden Garten zum Stehen kam. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 EUR. Der Opel war infolgedessen nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell