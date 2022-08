POL-VER: ++ Junger Mann beraubt ++ Automatenaufbruch scheitert ++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

++ Junger Mann beraubt ++

Verden. Am Mittwoch, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurde in der Max-Planck-Straße ein 29 Jahre alter Mann beraubt. Der Mann stand neben seinem Fahrzeug, das er am Straßenrand nahe der Justus-von-Liebig-Straße abgestellt hatte, als er durch zwei bisher unbekannte Täter beraubt wurde. Die beiden Täter wurden dem 29-Jährigen gegenüber auch handgreiflich, sodass er dabei leicht verletzt wurde. Die Täter entwendeten mitunter Bargeld und flüchteten im weiteren Verlauf. Die beiden Täter sollen männlich und 1,75 m bis 1,80 m groß gewesen sein. Beide hätten ein dunkles Oberteil, blaue Jeans getragen und helle Sneaker getragen. Weiterhin sollen beide Täter eine helle FFP2-Maske getragen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Brand einer Kiefer ++

Dörverden. Am Donnerstagmorgen geriet eine Kiefer in einem Waldstück nahe der Dorfstraße in Brand. Ein Anwohner bemerkte den Brand und begann zu löschen, bevor die Feuerwehren aus Dörverden und Stedorf übernahmen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Ermittlungen, die auch die bisher unbekannte Brandursache umfassen, dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die gebeten werden, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Automatenaufbruch scheitert ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmorgen versuchten ersten Informationen zufolge bisher unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Bremer Heerstraße nahe des Sandbergweges gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang. Der Automat wurde dadurch zwar beschädigt, Diebesgut erlangten die Täter jedoch nicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen - auch an den Vortagen - an das Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Hambergen. Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Bremer Straße (B 74) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 34 Jahre alte Dacia-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Dacia-Fahrerin war auf der B 74 in Richtung Bremen unterwegs. Dass sie auf dem Teilstück zwischen Papenbüttel und Pennigbüttel bremste und nach links abbog, bemerkte ersten Informationen zufolge ein 27 Jahre alter VW-Fahrer zu spät und fuhr auf das Heck des Dacia auf. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf 1.000 EUR beläuft.

