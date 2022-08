Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Schuppen - Diebstahl zweiter E-Bikes ++ E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Schuppen - Diebstahl zweiter E-Bikes ++

Oyten. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Täter in einen Holzschuppen in der Straße Am Triften ein und entwendeten zwei E-Bikes sowie einen Fahrradanhänger. Der Holzschuppen befindet sich auf dem Grundstück eines Wohnhauses, welches nahe des Bockhorster Weges liegt. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie gewaltsam die Schuppentür öffneten. Die E-Bikes sind von der Marke Stadler und der Fahrradanhänger von Thule. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Langwedel. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Großen Straße (L 158) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 42 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt wurde. Ein 72-jähriger Audi-Fahrer fuhr von einem Supermarkt-Parkplatz nahe des Spiridonweges auf die Große Straße ein. Ersten Informationen zufolge bemerkte er dabei den von rechts kommenden 42-jährigen auf seinem E-Scooter zu spät. Bei dem Zusammenstoß wurde der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

