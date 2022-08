POL-VER: Pressemitteilung vom 21.08.2022

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung vom 21.08.2022

- LANDKREIS VERDEN:

Vorfahrt genommen - Zeugen gesucht

Verden - Am Freitag Nachmittag, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr kam es in der Achimer Straße in Verden zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer aus Verden kurz vor dem Kreisverkehr Hamburger Straße nach links von der Fahrbahn abkam und in einem Vorgarten landete. Der 32-jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Wie die aufnehmenden Beamten ermitteln konnten, besitzt der junge Mann gar nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das geführte Motorrad. Als Unfallursache gab der Kradfahrer an, dass er von einem Pkw geschnitten wurde, der aus der Einfahrt des "Burgerking" gekommen sei. Da dazu keine weiteren Erkenntnisse vorliegen, werden Zeugen dringend gebeten, sich bei der Polizei Verden unter Tel. 04231/8060 zu melden.

Rollerfahrer mit Restalkohol

Verden - Am Samstag Mittag kontrollierten Beamte routinemäßig einen Motorroller auf der Eitzer Straße. Bei der Kontrolle fiel den Beamten eine leichte Alkoholisierung auf, die anschließend mit knapp 0,7 Promille gemessen wurde. Gegen den 32jährigen Verdener wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, zu dem ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Roller musste er für ein paar Stunden stehen lassen.

Bauschutt am Waldrand abgeladen

Langwedel-Cluvenhagen - Spaziergänger meldeten am Samstag Nachmittag der Polizei Verden einen großen Haufen Bauschutt, bestehend aus verschiedenen Müllsäcken mit unterschiedlichen Materialien. Etwa 2 Kubikmeter Müll wurden durch Unbekannte zu einem unbekannten Zeitpunkt hinter der Bahnlinie nach Bremen in der Straße Am Häsenberg illegal am Waldrand entsorgt. Zeugen, die dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Verden unter Tel.: 04231/8060 zu informieren.

Polizei sucht Zeugen zur Unfallflucht

Achim - Am Samstag Morgen zwischen 07:00 und 07:40 Uhr wurde ein geparkter Skoda Octavia auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Achim-Baden vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug erheblich am Heck beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum noch unbekannten Verursacher bzw. dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter Tel. 04202/9960 zu melden.

Frontalzusammenstoß endet glimpflich

Oyten - Am Samstag gegen 13:30 Uhr beabsichtigte eine 27-jährige Oytenerin mit einem VW Bulli von der Großen Straße in den Lupinenweg abzubiegen. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden BMW eines 27-jährigen Mannes aus dem Heidekreis. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Oytenerin glücklicherweise nur leicht. Den an den Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ca. 25000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

Radfahrerin leicht verletzt

Schwanewede - Am Samstag gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Damm in Schwanewede. Ein 54-jähriger Schwaneweder beabsichtigte, mit seinem PKW BMW aus der Straße Voßhall auf die Straße Damm abzubiegen. Hierbei übersah er die von rechts kommende 21-jährige Fahrradfahrerin aus Meyenburg, die den Radweg in Richtung Schwanewede befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die junge Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Fußgänger angefahren und geflüchtet

Worpswede - Am Samstag Abend gegen 20:40 Uhr wurde ein Fußgänger an der Verkehrsinsel in der Findorffstraße, Höhe Hausnummer 21, von einem PKW angefahren und dabei leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Der 38-jährige Worpsweder und Zeugen beschreiben das flüchtige Fahrzeug als Ford Mustang in grau, vermutlich als Cabriolet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter Tel. 04791/3070 zu melden.

