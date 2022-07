Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - 47-jähriger Bielefelder leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) In der Kreuzung Diebrocker Straße / Stedefreuder Straße ereignete sich gestern (18.7.), um 20.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau aus Enger fuhr mit ihrem Ford auf der Stedefreuder Straße aus Richtung Laarer Straße kommend. An der Kreuzung zur Diebrocker Straße beabsichtigte sie nach rechts in Richtung Herford abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Bielefelder mit seinem Seat auf der Diebrocker Straße in Fahrtrichtung Herford. Als die Engeranerin mit ihrem Fahrzeug auf die Diebrocker Straße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Bielefelder. Bei dem Aufprall verletzte sich der Mann leicht und wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Autos liegt bei rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell