Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisiert in den Gegenverkehr- Fahrzeuge touchieren mit Außenspiegel

Rödinghausen (ots)

(jd) Eine 43-jährige Frau aus Rödinghausen fuhr am Freitag (15.7.), um 12.30 Uhr mit ihrem Opel auf der Heidestraße in Richtung Bruchstraße. In entgegengesetzter Richtung fuhr gleichzeitig ein 60-jähriger Rödinghauser mit seinem Renault. Als sich beide Fahrzeuge zwischen den Straßen Teichweg und Alte Siedlung etwa in gleicher Höhe befanden, geriet der Renault-Fahrer nach links auf die Gegenfahrbahn. Die Opel-Fahrerin wollte dem auf ihre Fahrbahn ziehenden Renault noch nach rechts ausweichen, jedoch touchierten sich die beiden jeweiligen Außenspiegel der Fahrzeuge. Zur Sachverhaltsklärung, wollte die 43-Jährige anhalten, der 60-Jährige setzte seine Fahrt jedoch fort. Die Frau wendete ihr Auto und fuhr hinter dem Renault her. Kurz hinter der Einmündung zum Ahler Grenzweg hielt der Rödinghauser dann auf dem Schäferweg an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest, was ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell