PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Trickdiebstahl in Bad Homburger Wohnung +++ Unfallflucht mit über drei Promille +++ Keine Geschwindigkeitsmessungen angekündigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Seniorin von Trickdieben bestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Graf-Stauffenberg-Ring, Mittwoch, 15.06.2022, 12:00 Uhr

(jn)Eine über 80 Jahre alte Frau ist am Mittwochmittag von zwei unbekannten Männern in der eigenen Wohnung bestohlen worden. Ihren Angaben folgend, hatte sie zunächst einen Anruf erhalten, bei dem sie über eine Heizungsüberprüfung in Kenntnis gesetzt wurde. Demnach würden zeitnah Mitarbeiter vorbeikommen. Als dann kurze Zeit später zwei etwa 40 bis 50 Jahre alte Männer vor ihrer Tür standen, gewährte sie diesen Einlass. Während ein Täter die Frau ablenkte, entwendete der Zweite Bargeld sowie das Portemonnaie und Schmuck der Geschädigten, bevor das Duo die Wohnung unter einem Vorwand wieder verließ.

Der kleinere, etwa 1,75 Meter große Täter soll korpulent und mit einem weiß-blau gemusterten Hemd bekleidet gewesen sein. Der andere sei schlank, seine Haare seien kurz, dunkel und gegelt gewesen. Die Seniorin beschrieb die Männer als osteuropäisch aussehend.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

2. Gartengeräte aus Schrebergarten gestohlen, Oberursel (Taunus), Weißkirchen, Niederurseler Straße, Mittwoch, 15.06.2022, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 16.06.2022, 10:00 Uhr

(jn)Einbrecher hatten es in der Nacht zum Donnerstag auf einen Schrebergarten im Oberurseler Ortsteil Weißkirchen abgesehen. Erkenntnissen vom Tatort zufolge betraten die Täter das in der Verlängerung der Niederurseler Straße gelegene Grundstück und überwanden dort die Sicherung eines Rasenmähers. Diesen sowie ein Hochbeet und eine Gartenscheere nahmen die Unbekannten an sich und verschwanden unerkannt. Der Beuteschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0.

3. VW mutwillig zerkratzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Niederstedter Weg, Donnerstag, 16.06.2022, 14:45 Uhr bis 18:30 Uhr

(jn)In Bad Homburg wurde am späten Donnerstagnachmittag ein schwarzer VW dem Anschein nach mutwillig zerkratzt, wobei ein Sachschaden entstanden ist. Das schwarze Fahrzeug parkte zwischen 14:45 Uhr und 18:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz eines Fitnessstudios im Niederstedter Weg. Als die Nutzerin zurückkehrte, musste sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Dieser dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise zu dem Fall unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

4. Unfallverursacher hat über drei Promille und flüchtet, Königstein im Taunus, Hölderlinstraße, Mittwoch, 15.06.2022, 17:11 Uhr

(jn)Trotz einer schadensträchtigen Kollision mit einem geparkten Pkw, hat sich ein 62-jähriger Unfallverursacher am Mittwoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Er konnte wenig später angetroffen werden, wobei bei einem Alkoholtest ein sehr hoher Wert festgestellt wurde.

Kurz nach 17:00 Uhr hatte ein Zeuge den Fahrer eines VW bemerkt, der in deutlichen Schlangenlinien aus Schneidhain kommend in Fahrtrichtung Königstein unterwegs war. In dem Zusammenhang kam es zu mehreren "Beinaheunfällen". Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, welches dem VW entgegenkam, musste ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Kurz darauf kollidierte der VW mit einem ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der Hölderlinstraße geparkten Tesla. Ohne sich um den erheblichen Schaden zu kümmern und obwohl der VW kaum noch fahrbereit war, setzte der Fahrer des VW seine Fahrt fort. Dank eines Zeugen, der bereits die Polizei verständigt hatte, konnte das Fahrzeug zeitnah angehalten und der Fahrer überprüft werden. Dabei stellte sich heraus, dass am Steuer ein stark betrunkener Mann aus Darmstadt saß. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Nach einer Blutentnahme auf der Wache und der Beschlagnahme seines Führerscheines, muss er sich nun auf erheblichen Konsequenzen einstellen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die am Mittwoch im dem genannten Bereich Zeugen der kontrolllosen Fahrt geworden sind oder ausweichen mussten, melden sich bitte bei der Polizei in Königstein unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0.

5. Blitzerreport des Hochtaunuskreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht jede Woche Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

