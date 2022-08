Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 20.08.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich der PI Verden

Vorfahrt missachtet

Langwedel. Am Freitagnachmittag kam es in Langwedel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 62-jährige Harley-Davidson-Fahrer befuhr die Straße "Auf dem Lintel" und übersah den von rechts kommenden und bevorrechtigten 20-jährigen Fahrer eines BMW. Es kam zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Auch der 20-Jährige wurde leicht verletzt, seine beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt.

Bereich des PK Achim

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich des PK Osterholz

Einbruch in Wohnwagen

Lilienthal. Am Donnerstag in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 23:48 Uhr ereignete sich in der Worphauser Landstraße ein Einbruch in einen Wohnwagen. Der derzeit unbekannte Täter zerbrach eine Fensterscheibe des Wohnwagens und verschaffte sich so Zutritt. Diebesgut wurde nicht erlangt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lilienthal (Tel.: 04298/465660) zu melden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Lilienthal. Am Freitagabend kam es gegen 18:15 Uhr auf der Kreisstraße 8 zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 23-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Straße Oberende aus Richtung Lilienthal kommend in Fahrtrichtung Bremen. Von den beiden vor ihm fahrenden PKW überholt er zunächst einen. Als er dann auch den davor fahrenden PKW überholte, übersieht er, dass die 57-jährige BMW-Fahrerin zum Abbiegen auf ein Grundstück angesetzt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW, wobei die BMW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

