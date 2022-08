Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unbekannte brechen in Garten-Handel ein ++ Zigaretten aus Supermarkt entwendet - Zeugen gesucht ++ Einbruch in Handyladen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte brechen in Garten-Handel ein ++

Oyten. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen kam es zum Einbruch bei einem Fachhandel für Gartenprodukte in der Lübkemannstraße in Oyten. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Tür zum Verkaufsraum und entwendeten Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Diebstahl aus Fahrzeug ++

Oyten. In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen bisher unbekannte Täter einen Rucksack aus einem Mercedes. Die Mercedes E-Klasse war in der Blankenstraße abgestellt. Wie die Täter genau das verschlossene Fahrzeug öffneten, ist bisher nicht bekannt. Nun werden Zeugen gesucht, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Unbekannte stehlen Außenbordmotor ++

Achim. Zwischen dem 14.08.2022 und dem 21.08.2022 kam es in der Allerstraße zum Diebstahl des Außenbordmotors eines Sportbootes. Das Sportboot war an einem Bootssteg zur Weser angelegt. Die Täter knackten die Kette, mit welcher der Außenbordmotor gesichert war und entwendeten diesen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 oder bei der Wasserschutzpolizei Nienburg unter 05021/922930 zu melden.

++ BMW gerät in Brand ++

Achim. Am Montagabend geriet ein BMW in Brand. Die 47 Jahre alte Frau war zunächst mit ihrem BMW 3er unterwegs, als ihr BMW im weiteren Verlauf aus dem Motorraum zu qualmen begann. Als sie in der Straße Am Stadtwald zum Stehen kam, traten Flammen aus dem Motorraum hervor. Ein Passant begann bereits mit den Löscharbeiten, bevor die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen, die auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an.

++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Achim. Am Montagvormittag ereignete sich auf der Straße Badenermoor (K 6) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 33 Jahre alte Fahrerin eines Suzuki war in Richtung Achim unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer in dieselbe Richtung. Beim Übergang der K 6 von Badenermoor in die Roedenbeckstraße bog die Suzuki-Fahrerin nach links in einen Feldweg ab. Ersten Informationen bemerkte das der Mercedes-Fahrer zu spät und überholte sie in diesem Bereich. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Sowohl die 33-Jährige als auch der 27-Jährige wurden leicht verletzt. Die 33-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zumindest 15.000 EUR.

++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Dörverden. Am Montagnachmittag kam ein 44 Jahre alter VW-Fahrer auf der Straße Borstel von der Fahrbahn ab. Er wurde leicht verletzt. Der VW-Fahrer war auf der Straße Borstel unterwegs. Ersten Informationen zufolge querten dort Hirsche die Fahrbahn, welchen der VW-Fahrer auswich. Im weiteren Verlauf kam es nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 8.000 EUR. Der VW musste abgeschleppt werden. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Zigaretten aus Supermarkt entwendet - Zeugen gesucht ++

Ritterhude. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen kam es zu einem schweren Diebstahl aus einem Supermarkt in der Straße Rosenhügel - bei dem Diebesgut handelt es sich um Zigaretten. Wie die bisher unbekannten Täter in den Supermarkt gelangten, ist bisher unbekannt. Die Täter durchsuchten die Innenräume, öffneten gewaltsam mehrere Zigarettenautomaten und erbeuteten die dort gelagerten Zigaretten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen - auch an den Vortagen - mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Einbruch in Handyladen ++

Schwanewede. In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bisher unbekannte Täter in ein Geschäft für Mobiltelefone in der Straße Am Markt ein. Um in das Gebäude zu gelangen, zerstörten die Täter gewaltsam ein Fenster zum Geschäft. Im weiteren Verlauf betraten und durchsuchten sie die Innenräume. Ob etwas entwendet wurde, das ist bisher unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Versuchter Einbruch: Täter steigt auf Dach ++

Ritterhude. Am Montag, gegen 21:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Tannenhügel. Der bisher unbekannte Täter betrat zunächst das Dach des Wohnhauses. Die 53 Jahre alte Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Als sie den Täter bemerkte, flüchtete dieser. Der Einbruch blieb beim Versuch. Die Polizei fahndete sofort nach dem Täter, konnte ihn jedoch nicht mehr antreffen. Nun werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen - auch an den Vortagen - beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Geldautomat hält stand ++

Ritterhude. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen versuchten bisher unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Riesstraße - nahe der Dammstraße - gewaltsam zu öffnen. Der Geldautomat hielt stand, sodass der Aufbruch im Versuch stecken blieb. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Pedelec-Fahrerin stürzt und wurde schwer verletzt ++

Lilienthal. Am Montag, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich in der Worphauser Landstraße (L 153) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 68 Jahre alte Pedelec-Fahrerin stürzte und schwer verletzt wurde. Die Pedelec-Fahrerin war in Richtung Worphausen unterwegs, als sie ohne fremdes Zutun nahe der Lünignhauser Straße nach rechts vom Radweg abkam und stürzte. Sie wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

