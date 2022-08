Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Mann bei Nachbarschaftsstreitigkeiten schwer verletzt++

Achim (ots)

Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten in der sogenannten Vogelsiedlung ist am Sonntagabend ein 68-jähriger Achimer so schwer verletzt worden, dass er in akuter Lebensgefahr schwebt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei soll der Rentner sich über Mobiliar echauffiert haben, das im Zuge eines Umzuges auf den Gehweg gestellt worden war. In der Folge eines Wortgefechts mit dem Verursacher soll der 68-Jährige einem 31-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Als der jüngere der beiden Männer mit der Faust zurückschlug, stürzte der Rentner so unglücklich zu Boden, dass er schwere Kopfverletzungen davontrug. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Etwaige Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 an die Achimer Polizei zu wenden.

