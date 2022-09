POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Autobahnpolizei beendet Trunkenheitsfahrt

Oyten. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel beendeten am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:30 Uhr eine Trunkenheitsfahrt auf der A1. In Höhe von Oyten stoppten sie einen 49-jährigen Mercedesfahrer, der in Richtung Hamburg unterwegs war. Die Kontrolle ergab einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille, woraufhin die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Drogentest positiv

Achim. Am Mittwochmittag kontrollierte die Polizei Achim auf der Embser Landstraße einen 25-jährigen Autofahrer aus den Niederlanden. Ein Drogentest ergab, dass der junge Mann unter dem Einfluss von THC am Steuer saß. Zudem fanden die Beamten im Auto eine geringe Menge Haschisch. Dem 25-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, außerdem folgten die Sicherstellung der Drogen, eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens. An Ort und Stelle musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro entrichten.

Drei Personen leicht verletzt

Kirchlinteln. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Steinberg (B215) wurden am Mittwoch kurz vor 19 Uhr drei Personen verletzt. Ein 76-jähriger SUV-Fahrer bog von der Rotenburger Straße kommend auf die B215 ein, ohne dabei auf einen aus Richtung Rotenburg herannahenden Mercedes zu achten, an dessen Lenker eine 64-jährige Frau saß. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der folgenden Kollision erlitten beide Fahrer sowie eine Mitfahrerin im Geländeauto leichte Verletzungen, woraufhin sie mit Rettungswagen in Kliniken eingeliefert wurden. Der Gesamtschaden beträgt rund 15.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

