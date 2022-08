POL-RBK: Wermelskirchen - Radfahrerin bei Alleinunfall schwerverletzt

Bergisch Gladbach (ots) - Zwischen Dienstag (02.08.) circa 06:45 Uhr und Mittwoch (03.08.) 18:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Am Meiler ein und entwendeten hochwertige Schmuckgegenstände im unteren sechsstelligen Bereich. Die Täter überstiegen einen linksseitig am Haus gelegenen Holzzaun, wodurch die daran ...

