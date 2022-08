Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zwei Fußgängerinnen von Radfahrer angefahren - Eine Person schwer verletzt

Burscheid (ots)

Am Dienstag (02.08.) ereignete sich in der Bücheler Straße in Burscheid ein Verkehrsunfall, bei dem eine 90-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Ein 57-jähriger Radfahrer aus Burscheid befuhr gegen 10:00 Uhr mit seinem Pedelec die Bücheler Straße in Richtung Luisenstraße. Hierbei handelt es sich um eine Einbahnstraße, welche über eine Durchfahrt von der Hauptstraße aus verfügt.

Aus dieser Durchfahrt beabsichtigten eine 90-jährige Fußgängerin aus Leichlingen-Witzhelden und eine 78-jährige Fußgängerin, ebenfalls aus Witzhelden, die Straße zu passieren.

Aufgrund der Blickfeldeinschränkung am rechten Auge des Radfahrers, konnte er die von rechts kommenden Fußgängerinnen laut eigenen Angaben nicht rechtzeitig erkennen und fuhr geradewegs in die beiden Seniorinnen hinein.

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt und gab an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Die 90-Jährige wurde schwerverletzt zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht; die 78-Jährige wurde leicht verletzt ebenfalls dem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell