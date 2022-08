POL-RBK: Overath - Waren im Wert von 16.000 Euro bei Einbruch in Geschäft entwendet

Wermelskirchen (ots) - Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Dorn in Wermelskirchen meldeten am Sonntag (31.07.) gegen 16:50 Uhr einen Einbruch in ihr Privathaus. An einem Fenster auf der Vorderseite des Hauses sowie an der linken Gebäudeseite konnten mehrere Hebelmarken festgestellt werden. Im Inneren wurden sämtliche Räume im Erd- und Obergeschoss ...

mehr