Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 11.10.2022, 20.00 Uhr, bis 12.10.2022, 17.00 Uhr, in eine Lagerhalle auf der Straße Welte in Dülmen ein. Sie versuchten zunächst eine Metalltür aufzuhebeln, was augenscheinlich misslang. Danach schlugen sie ein Fenster ein. Ob die Täter in die Lagerhalle gelangten ist unklar. Laut ersten Angaben wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen ...

