Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 28.09.2022 bis zum 12.10.2022 den Katalysator eines auf der Wiesenstraße in Coesfeld geparkten blauen VW Golfs. Zur Demontage benutzten sie augenscheinlich einen Wagenheber. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

mehr