Polizei Wuppertal

POL-W: W Pedelecfahrer erleidet schwere Verletzungen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (10.11.2022, 15:30 Uhr) stürzte ein Pedelecfahrer in Cronenberg und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 58-Jährige war in Begleitung weiterer Radfahrer auf einem geschotterten Waldweg nahe der Friedensstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er auf abschüssiger Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an Kopf und Beinen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus. (sw)

