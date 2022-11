Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei Solingen mit Distanzelektroimpulsgerät auf Streife

Wuppertal (ots)

Neben der Polizeiinspektion Remscheid und der Wache in Wuppertal-Barmen (siehe Pressemeldungen: RS Polizei in Remscheid mit Distanzelektroimpulsgeräten ausgestattet und W Nächster Schritt bei der Ausstattung mit Distanzelektroimpulsgerät erreicht) stand nun die nächste Organisationseinheit des PP Wuppertal mit der Ausstattung mit dem neuen Einsatzmittel DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) an. Als nun dritte Einheit absolvierten die Beamtinnen und Beamten aus Solingen die entsprechenden Schulungsmaßnahmen. Parallel dazu wurden die logistischen Voraussetzungen geschaffen, um die Kolleginnen und Kollegen mit dem sogenannten "Taser" auszustatten. Somit sind alle drei Polizeiinspektionen des Präsidialbereichs mit dem DEIG ausgerüstet. Auch die abschließende Versorgung der Wache in Wuppertal-Elberfeld soll zeitnah erfolgen, sodass eine flächendeckende Ausstattung in Wuppertal gegeben ist. (weit)

