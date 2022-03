Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen: Einbruch in Getränkemarkt am Ziegeleiweg

Georgsmarienhütte/Hagen (ots)

Unbekannte Täter machten sich zwischen Dienstagabend (19.00 Uhr) und Mittwochmorgen (06.30 Uhr) an einem Getränkegroßhandel am Ziegeleiweg, nahe der Töpferstraße, zu schaffen. Zunächst versuchten sie durch eine Hintertür in das Geschäft zu gelangen. Als dies jedoch misslang setzten sie ihr Vorhaben an der Haupteingangstür fort und gelangten mittels Gewaltanwendung in die Räumlichkeiten. Sie nahmen Bargeld an sich und durchwühlten mehrere Büroräume. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt das Kommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/897500 entgegen.

