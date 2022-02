Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220225.4 Kiel: Fahndungserfolg: Tatverdächtiger festgenommen (Folgemeldung zu 220225.2)

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Der 35 Jahre alte Tatverdächtige konnte am frühen Freitagabend festgenommen werden. Er befindet sich im Polizeigewahrsam.

Nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung, die unmittelbar nach Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung am heutigen Nachmittag eingingen, konnten die Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe den Tatverdächtigen gegen 18 Uhr in einer Wohnung in Gaarden antreffen und festnehmen. Die Festnahme erfolgte widerstandslos. Der Mann kam ins Polizeigewahrsam und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Hinweisgeberinnen und -gebern sowie den Medienhäusern, die in ihren jeweiligen Formaten die Fahndung verbreitet haben. Wir bitten darum, den Namen des Tatverdächtigen sowie seine Bilder nicht weiter zu veröffentlichen.

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die gemeinsamen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsgruppe dauern an.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

