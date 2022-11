POL-W: W Mofafahrer erleidet schwere Verletzung - Unfall auf der Friedrich-Engels-Allee

Wuppertal (ots) - Am 11.11.2022, um 10:55 Uhr, kam es auf der Straße Am Eichholz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 19-jährige Frau war nach bisherigen Erkenntnissen mit ihrem Fiat 500 auf der Straße Am Eichholz unterwegs, als sie aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie stieß zunächst mit einem geparkten Toyota Celica und einige Meter später mit ...

