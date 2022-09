Polizei Hamburg

POL-HH: 220925-2. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 24.09.2022, 21:40 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wilhelmsburg, Rubbertstraße / Dratelnstraße

Bei einem Verkehrsunfall sind gestern Abend in Wilhelmsburg drei Personen verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 22-jährige Fahrerin eines Smart die Dratelnstraße in Richtung Rubbertstraße, um im Kreuzungsbereich nach links in die Rotenhäuser Straße abzubiegen. Aus noch ungeklärter Ursache bog die Fahrerin ab, obwohl ihr in diesem Moment ein BMW X 5 aus der Rubbertstraße entgegenkam.

Bei der Kollision wurde der 19-jährige Fahrer des BMW schwer und sein 22-jähriger Beifahrer leichter verletzt. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert und stationär aufgenommen. Eine Lebensgefahr besteht nicht.

Die 22-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Auch hier besteht keine Lebensgefahr.

Sowohl der Smart als auch der BMW waren bei dem Unfall erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Ri.

