POL-NB: Strohmietenbrand in Kransdorf, Gemeinde Altefähr auf der Insel Rügen

Pasewalk (LK VG) (ots) - Am Sonntag, den 04.07.2022 um 01:05 Uhr stellte eine Funkwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Pasewalk im Rahmen ihrer Streifentätigkeit die Sachbeschädigung einer jüdischen Gedenktafel fest. In der Grabenstraße in Pasewalk wurde eine Gedenktafel beschmiert, auf der steht: "Unweit dieser Stelle stand von 1934 bis 1938 die Pasewalker Synagoge. Am Abend des 9. November 1938 wurde sie in Brand ...

mehr