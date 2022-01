Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Osten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 9. Januar, an der Einmündung Hohefeldweg / Soester Straße, wurde ein 45-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Gegen 19.30 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad den Hohefeldweg in Fahrtrichtung Norden. Ein 84-jähriger Opel-Fahrer beabsichtigte, von der Soester Straße nach links in den Hohefeldweg einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der 45-Jährige schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1600 Euro.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell