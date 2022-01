Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht vor der Polizei endet im Polizeigewahrsam

Hamm-Westtünnen (ots)

Ein 23-Jähriger versuchte am Samstag, gegen 12 Uhr, mit einem VW Polo auf dem Caldenhofer Weg vor der Polizei zu flüchten. Der Mann aus Welver konnte nach einer Vielzahl begangener Delikte vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Der Pkw fiel den Polizeibeamten im Ortsteil Westtünnen auf und sollte kontrolliert werden. Das bemerkte der Fahrer und beschleunigte sein Fahrzeug in Fahrtrichtung Osten auf bis zu 120 km/h. In diesem Zusammenhang überholte der Mann andere Pkw in grob verkehrswidriger und rücksichtloser Weise. Hier war es nur dem Zufall zu verdanken, dass es nicht zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall kam. Im Bereich der Autobahnbrücke fuhr sich der Flüchtige schließlich auf einem Grundstück fest. Der 23-Jährige sprang in der Folge aus dem Auto und versuchte noch zu Fuß zu flüchten. Er konnte durch die Polizeibeamten schnell gestoppt und ergriffen werden. Dabei kam zu heftigen Widerstandshandlungen und Beleidigungen. Schließlich gelang es mit Unterstützungskräften den jungen Mann zu überwältigen und zu fesseln. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkohol und Betäubungsmittel wurden ihm Blutproben entnommen. Betäubungsmittel konnten im Auto gefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus befanden sich im Fahrzeug unverzollte Tabakwaren und ein verbotenes Butterflymesser. Der VW Polo fand sich im Weiteren aufgrund fehlendem Versicherungsschutzes im Fahndungssystem wieder. Das Auto wurde sichergestellt und die Kennzeichen vorab entstempelt. Den 23-Jährigen erwartet ein umfangreiches Strafverfahren. (ag)

