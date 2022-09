Polizei Hamburg

POL-HH: 220925-1. Raser im Hamburger Osten und Süden aus dem Verkehr gezogen - Kraftfahrzeuge sowie Führerscheine sichergestellt

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a. 23.09.2022, 18:19 Uhr

b. 23.09.2022, 19:30 Uhr c. 24.09.2022, 23:37 Uhr

Tatorte: a. Bundesautobahn 25, Moorfleet bis Curslack b. Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Straße c. Hamburg-Wilhelmsburg, B 75, Wilhemsburg bis Amsinckstraße

Beamte der Dienstgruppe "Autoposer" stoppten einen zu schnellen Hondafahrer und stellten das Motorrad sowie den Führerschein sicher. Ein zu schneller und zudem alkoholisierter Fahrer ohne Fahrerlaubnis wurde durch Beamte des Polizeikommissariats 36 überprüft. Sie stellten dessen Kraftfahrzeug sicher. Die Besatzung eines ProViDa-Fahrzeugs dokumentierte ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und stellte beim angetrunkenen Fahrer den Führerschein und das Fahrzeug sicher.

a. Beamten der Dienstgruppe "Autoposer" fiel eine Honda CBR 1000 ST mit 218 PS auf, die die Andreas-Meyer-Straße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung stadtauswärts befuhr. Der Fahrer des Motorrades fuhr an der Anschlussstelle Moorfleet über den Autobahnzubringer auf die BAB 25 auf, beschleunigte stark, überholte mehrere Pkw und missachtete die dort geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h und fuhr stattdessen mit über 100 km/h.

Auf der BAB 25 sollte das Motorrad anschließend angehalten und überprüft werden. Haltesignale sowie Blaulicht und Martinshorn wurden vom Fahrer jedoch ignoriert. Stattdessen setzte er die Fahrt in Richtung Geesthacht fort und unterschritt hierbei Sicherheitsabstände zu unbeteiligten Verkehrsteilnehmern und überschritt zwischenzeitlich mit 250 km/h die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.

Dem Fahrer eines Polizeimotorrades gelang es, im Bereich der Anschlussstelle Bergedorf neben der Honda zu fahren und den Fahrer dazu zu bringen, die BAB 25 an der Anschlussstelle Curslack zu verlassen.

Im Curslacker Heerweg wurde der Fahrer, ein 47-jähriger Deutscher, angehalten und überprüft. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hamburg wurden der Führerschein sowie das Kraftrad sichergestellt.

Der Fahrer wurde anschließend vor Ort entlassen.

b. In Bramfeld geriet ein weißer Mercedes Benz SLS in den Fokus der Besatzung eines Funkstreifenwagens, nachdem dieser eine Rot zeigende Ampel missachtet hatte. Anschließend hatte der Fahrer deutlich die Geschwindigkeit erhöht und versucht, sich über mehrere hochfrequentierte Straßenzüge der Kontrolle zu entziehen. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug im weiteren Verlauf auf einem Supermarktparkplatz abgestellt und die Flucht zu Fuß fortgesetzt. Zwei Beamten folgten ihm und konnten ihn noch in der Nähe des abgestellten Mercedes anhalten und überprüfen.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer, ein 33-jähriger Deutscher, nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Zudem gab es Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Der 33-Jährige wurde nach erfolgter Blutprobenentnahme am Polizeikommissariat 36 entlassen.

Der Mercedes SLS wurde beschlagnahmt.

c. Der Besatzung eines ProViDa-Fahrzeugs der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 2) fiel auf der B 75 in Wilhelmsburg ein mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender VW Golf GTI mit 245 PS auf. Die Beamten dokumentierten, wie der Fahrer bei regenasser Fahrbahn mit 195 km/h anstatt erlaubter 80 km/h in Richtung stadteinwärts fuhr. Im weiteren Verlauf überholte er verbotswidrig rechts, bremste vor einem fest installierten Blitzer in der Billhorner Brückenstraße ab, um anschließend auf 146 km/h bei erlaubten 60 km/h zu beschleunigen. An einer Rot zeigenden Ampel in der Amsinckstraße überprüften die Beamten den Fahrer, einen 32-jährigen Polen. Nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,01 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Anschließend wurde der Mann entlassen. Der Führerschein sowie der Golf wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen in allen Fällen dauern an und werden an den jeweils zuständigen Dienststellen der Verkehrsdirektion geführt.

