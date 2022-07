POL-ME: Im Internet inserierter Mercedes verschwand vom Firmenhof - Hilden - 2207036

Polizei Mettmann

Im Internet inserierter Mercedes verschwand vom Firmenhof - Hilden - 2207036

Mettmann (ots)

In der Zeit vom Dienstagabend des 05.07., 19.00 Uhr, bis zum Mittwochnachmittag des 06.07.2022, 16.00 Uhr, verschwand vom Firmengelände eines Kfz-Händlers an der Benrather Straße in Hilden ein verschlossener, aktuell nicht angemeldeter PKW Mercedes GLK 220 CDI 4Matic. Wahrscheinlich wurde der schwarze SUV Kombi mit den Original-Fahrzeugschlüsseln geöffnet und weggefahren, welche zu noch nicht genau bekannter Zeit und auf noch unbekannte Art und Weise aus Büroräumen der Firma verschwanden. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem vor dem Diebstahl zum Verkauf im Internet öffentlich inserierten schwarzen Mercedes GLK 220 CDI 4Matic. Der Zeitwert des über acht Jahre alten Fahrzeugs, welches zur Tatzeit rund 122.000 Kilometer auf dem Tachometer hatte und das zur Tatzeit noch mit einer Umweltplakette ausgerüstet war, welche das frühere Mettmanner Kennzeichen (ME-) des SUV zeigt, wird mit 17.500,- Euro angegeben.

Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Mercedes vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Hildener Polizei wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Mercedes GLK, nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

