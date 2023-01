Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Grundschule

Düren (ots)

In der Bergstraße in Düren-Birgel sind Unbekannte am Wochenende in eine Grundschule eingebrochen. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen 18:00 Uhr am Freitag (13.01.2023) und 17:00 Uhr am Sonntag (15.01.2023).

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam durch den Haupteingang Zutritt zu der Schule. Im Inneren der Grundschule öffneten sie dann mehrere Räume und durchsuchten Schränke und Schubladen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld sowie Werkzeug mit Wert im unteren dreistelligen Eurobereich.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

