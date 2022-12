Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Unfall verursacht und geflohen

Am Donnerstag verursachte eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug in Lauda-Königshofen Sachschaden und flüchtete anschließend. Der Fahrer oder die Fahrerin touchierte einen in der Pfarrstraße neben der Kirche geparkten Opel Corsa. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Wertheim: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Freitag zwei in Wertheim abgestellte Pkw. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr begaben sich die Täter zu dem in der Wihleinstraße geparkten und frei zugänglichen Renault Kangoo sowie dem Audi A 3. An den Fahrzeugen zerstachen sie insgesamt vier Reifen. Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell