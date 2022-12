Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Gullideckel entfernt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Freitag nahmen Unbekannte Gullideckel von den Schächten einer Straße in Mittelschefflenz. Gegen 23 Uhr meldete ein Zeuge, dass in der Wiesenstraße mehrere ausgehobene Gullideckel liegen würden. Die Täter hoben offenbar sechs Abdeckungen weg und legten sie auf die Straße. Glücklicherweise wurde niemand gefährdet oder verletzt. Das Polizeirevier Mosbach sucht nach diesem Vorfall nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Ravenstein: Beim Rangieren Unfall gebaut Der Lenker eines Klein-Lkw beschädigte beim Rangieren auf einer Wendeplatte im Feuerdornweg einen Gartenzaun, eine Steinmauer und eine Straßenlaterne. Der 65-Jährige Fahrer befuhr gegen 11:35 Uhr die Wendeplatte und demolierte zunächst den Gartenzaun eines Anwohners, dann eine Straßenlaterne und zum Schluss noch die Steinmauer eines weiteren Anwohners. Am Ende seines Rangiervorgangs blieb er in einer Wiese stecken. Die defekte Straßenlaterne wurde sicherheitshalber abgeklemmt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.000EUR.

Buchen: Gegen ein fahrendes Auto gelaufen und abgehauen Ein Fußgänger überquerte in Buchen eine Straße und lief gegen einen vorbeifahrenden Opel. Gegen 18:10 Uhr überquerter ein Mann die Walldürner Straße auf Höhe einer Tankstelle. Eine 24-Jährige Opel-Fahrerin sah den Passanten erst, als dieser bereits mit ihrer linken Fahrzeugseite zusammenprallte. Der bisher Unbekannte blieb nach dem Zusammenstoß zunächst benommen liegen. Nachdem der Mann durch die Fahrerin und einen weiteren Zeugen angesprochen wurde, stand der Fußgänger auf und flüchtet in ein Wohngebiet. Eine Zeugin verfolgt den Herren, verlor ihn aber als er durch eine Hecke in Richtung "Beim Lindenhain" verschwand. Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 40 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, dunkle Kleidung, dunkler Rucksack. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Opel der 24-Jährigen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon: 06261 8090, zu melden.

Waldbrunn-Waldkatzenbach: Acht Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro verusachte eine unbekannte Person in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Waldkatzenbach. Der oder die Täter zerkratzte den Lack an insegsamt acht Autos die auf dem Parkplatz eines Feriendorfs im Hölzerlipsweg abgestellt waren. An einem PKW wurden alle vier Reifen zerstochen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehumgen gemacht haben oder ein Hinweis auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Limbach, Telefon 06274 928050, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell