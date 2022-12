Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Kleidercontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Diebe brachen am Donnerstag Kleidercontainer in Bad Mergentheim auf und entwendeten die Textilien. Zwischen 0 Uhr in der Nacht und 14.15 Uhr begaben sich die Unbekannten in die Steinstraße und machten sich an den dortigen Altkleidercontainern zu schaffen. Nachdem sie diese gewaltsam aufgebrochen hatten, bedienten sie sich an den Kleidungsstücken. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Unbekannten machen können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Wertheim: Zeugen nach Sachbeschädigung an Schule gesucht

Am Donnerstag beschädigten Unbekannte den Briefkasten einer Schule in Wertheim. Die Unbekannten randalierten zwischen 11.15 Uhr und 18.30 Uhr an der Gemeinschaftsschule in der Straße "Alte Vockenroter Steige". Hierbei verbogen sie den Briefkasten am Haupteingang so stark, dass dieser nicht mehr nutzbar ist. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

