POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Flein: Einbrecher unterwegs - Wer hat was gesehen?

Zwei Häuser in Flein waren in der letzten Woche Ziel von Einbrechern. Zwischen Donnerstag, 22. Dezember und Donnerstag 29. Dezember, verschafften sich Unbekannte über ein Kellerfenster Zutritt zu einem Haus in der Gänsäckerstraße. Im Inneren wurden mehrere Schubladen durchsucht. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Ob etwas entwendet wurde ist bisher noch unklar. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Im selben Tatzeitraum machten sich Unbekannte an einem Fenstern einer Doppelhaushälfte in der Ernst-Clement-Straße zu schaffen. Da das Fesnter den Aufbruchversuchen standhielt, flüchteten der oder die Täter unverrichteter Dinge. Er oder sie hinterließen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich mit der Kriminalpolizei in Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, in Verbindung zu setzen.

Ilsfeld - Auenstein: In Bäckerein eingebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bisher Unbekannte in eine Bäckerein in Ilsfeld-Auenstein ein. Der oder die Täter gelangten zunächst über ein Fenster des Ladengeschäfts in der Eisenbahnstraße in den Lagerraum und von dort in den Verkaufsraum. Hier wurde im Anschluss Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich entwendet. Anschließend entkamen der oder die Einbrecher unerkannt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ilsfeld, Telefon 07062 915550, zu melden.

