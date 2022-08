Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Neuss-Dormagen (ots)

Am 15.08.22, 14:40 Uhr, kam es in Dormagen, auf der Kieler Straße im Bereich Top-West zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 81-jähriger Dormagener befuhr mit seinem PKW VW Golf die Kieler Straße aus Richtung Lübecker Straße kommend in Richtung Parkplatz des HIT-Marktes. In Höhe des Baumarktes geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem 77-jährigem Kölner in einem Citroen. Bei dem Zusammenprall wurden beide Personen und eine Beifahrerin im PKW des 77-jährigen leicht verletzt. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Kl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell