Polizei Bielefeld

POL-BI: Autobahnunfall bei Regen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 2 - Vlotho- Bad Oeynhausen-

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei PKW und einem LKW auf der A 2 am Dienstag, 12.10.2021, bei regennasser Fahrbahn erlitten drei Personen leichte Verletzungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Lage gegen 09:00 Uhr die mittlere Fahrspur der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen der Anschlussstelle Vlotho-West und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen geriet der BMW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, rutschte in die Mittelschutzplanke und schleuderte zurück auf die Fahrbahn.

Ein 27-jähriger VW-Fahrer aus Solingen wich dem schleudernden BMW nach rechts aus, bremste stark ab und zog auf den Seitenstreifen. Ein nachfolgender 54-jähriger LKW-Fahrer aus Meinerzhagen versuchte dem VW Multivan nach links auszuweichen, touchierte das Heck des auf dem mittleren Fahrstreifen stehenden BMWs und schob den Multivan gegen die Schutzplanke.

Bei dem Verkehrsunfall erlitten der VW-Fahrer, sein 26-jähriger Beifahrer aus Solingen und der LKW-Fahrer leichte Verletzungen. Der BMW-Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin aus Detmold blieben unverletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Abschleppwagen transportierte die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Die Polizisten erkannten an den Reifen des BMW abgefahrenes Profil. Es entstand Sachschaden in Höhe von 45000 Euro.

Die Fahrbahn Richtung Hannover wurde bis 09:30 Uhr komplett gesperrt. Anschließend lief der Verkehr während der Unfallaufnahme und Säuberung einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein Stau von circa 6 Kilometern.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell