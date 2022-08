Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ob Motorrad, Motorroller oder Mofa - Zweiräder sind bei Dieben beliebt

Neuss, Korschenbroich, Kaarst, Jüchen (ots)

Am Freitagabend (12.08.), in der Zeit von 20:00 bis 21:00 Uhr, entwendeten Diebe ein blaues Geländemotorrad vom Typ Yamaha Enduro. Der Besitzer hatte das Kleinkraftrad mit dem Kennzeichen NE-U 95 an der Zufuhrstraße in Neuss abgestellt. Gegen 23:30 Uhr wurde der Polizei ein Unfall an der Kreuzung L 361 / L 382 in Korschenbroich gemeldet. Nach Angaben eines Verkehrsteilnehmers war der Fahrer des gesuchten Zweirads ohne Beteiligung Dritter gestürzt, hatte sich wieder aufgerappelt und war nach einem kurzen Gespräch in Richtung Schiefbahn davongefahren. Da Kraftstoff ausgelaufen war, musste die Unfallstelle von Kräften der Feuerwehr gereinigt werden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst ergebnislos. Das unfallbeschädigte Kleinkraftrad konnte am Samstag (13.08.), gegen 07:00 Uhr, an der Roseggerstraße in Kaarst von einer Streifenwagenbesatzung aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte ein 26 Jahre alter Mann aus Kaarst als Tatverdächtiger festgenommen werden. Der Mann war alkoholisiert und hatte offenbar frische Verletzungen an Armen und Beinen. Der Kaarster war ins Visier der Polizei geraten, weil gegen ihn in den letzten Monaten wiederholt wegen gleich gelagerter Delikte ermittelt wurde. Ein Richter schickte den Dieb in Untersuchungshaft.

Unbekannte hatten in der Zeit von Freitag (12.08.), 15:00 Uhr, bis Samstag (13.08.), 02:00 Uhr, an der Büttger Straße in Neuss, einen blauen Motorroller vom Typ Yamaha Neos SA34 gestohlen. Das Mofa mit dem Versicherungskennzeichen ACM 890 konnte am Montag (15.08.), gegen 09:00 Uhr, nach Hinweis eines Zeugen an der Jaegersstraße in Neuss sichergestellt werden.

Einen Motorroller vom Typ Her Chee GTA 50 entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitag (12.08.), 22:30 Uhr, bis Samstag (13.08.), 07:30 Uhr, an der Marktstraße in Jüchen. Das Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 553 KRC wurde am Samstagmorgen (13.08.), gegen 07:45 Uhr, von einem Anwohner an der Kölner Straße in Mönchengladbach aufgefunden.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Kripo zu melden.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

