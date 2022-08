Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Wasserwerke-Mitarbeiter in Dormagen aktiv - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

Am Freitag (12.08.), gegen 11:30 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Bahnhofstraße an der Tür eines lebensälteren Ehepaares und stellte sich als Mitarbeiter der Wasserwerke vor. Im Nachbarhaus habe es einen Rohrbruch gegeben, so der vermeintliche Handwerker, und man müsse nun überall den Wasserdruck prüfen. Mit dieser Geschichte erschlich er sich Zutritt zur Wohnung. Dort begab er sich mit dem Senior zum Badezimmer und hielt sich dort mit ihm für etwa zehn Minuten auf. Anschließend entfernte er sich wieder.

Im Nachhinein bemerkte die Ehefrau des Seniors, dass aus dem Schlafzimmer Schmuck entwendet worden war. Das Paar informierte die Polizei. Der Unbekannte soll einen zweiteiligen Arbeitsanzug sowie ein Basecap getragen haben und wirkte "südländisch".

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet alle Wohnungsinhaber, besondere Vorsicht walten zu lassen und keine unangekündigten Besucher arglos hereinzubitten. Echte Mitarbeiter der Stadtwerke oder Handwerker werden ihren Besuch ankündigen, gerade in der derzeitigen Situation. Wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen, die versuchen sich unter einem offensichtlichen Vorwand Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen, informieren Sie die Polizei (im akuten Fall auch über den Notruf 110). Informieren Sie bitte auch Verwandte und Bekannte über die Masche der falschen Wasserwerker. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

