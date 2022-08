Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

Am Samstag (13.08.), in der Zeit zwischen 19 Uhr und 22:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus an der Pfauenstraße in Dormagen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Ob sie fündig wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat diese übernommen und sucht nun Zeugen. Wer hat gegebenenfalls die Tatverdächtigen beobachtet oder generell etwas gesehen, was verdächtig erschien?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei empfiehlt eine mechanische Sicherung von Fenstern und Türen, damit "ungebetene Gäste" erst gar nicht ins Haus gelangen. Ergänzende Sicherheit bieten Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen. Kostenlose Informationen erhalten Mieter und Eigentümer bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell