Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen

Neuss-Korschenbroich (ots)

Am Samstag, 13.08.22, 09:58 Uhr kam es in Korschenbroich auf der L382, in Fahrtrichtung Willich kurz hinter der Kreuzung Raderbroich / L382, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Zur Unfallzeit befuhr ein 53-jähriger Mönchengladbacher mit seinem Fahrrad den Radweg der L382 in Richtung Willich. Kurz hinter der Kreuzung Raderbroich wechselte er unvermittelt auf die Fahrbahn und übersah einen 32-jährigen Mönchengladbacher, welcher mit seinem Motorrad auf der L 382 in Richtung Willich unterwegs war. Es kam Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer schwer verletzt wurden. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung der Spezialisten des Unfallaufnahmeteams der Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L382 in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Die Sperrung der Unfallörtlichkeit wurde um 14:15 Uhr aufgehoben. Beide Fahrzeuge wurden zu weiteren Untersuchungen durch die Polizei sichergestellt. Kl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell