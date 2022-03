BPOL NRW: Unbekannte bewerfen abfahrenden RE 16 in Hagen - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Unbekannte bewerfen abfahrenden RE 16 in Hagen - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Hagen

Mittwochabend (23. März) bewarfen bisher Unbekannte den im Hagener Hauptbahnhof abfahrenden RE 16. Eine Seitenscheibe des Zuges ging dabei zu Bruch. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 20:15 Uhr alarmierten Reisende die Bundespolizei in Hagen. Bei der Ausfahrt des RE 16 von Hagen in Richtung Siegen sollen Unbekannte den Zug mit vermutlich Steinen beworfen haben. Zeugen gaben an gesehen zu haben, wie Jugendliche den Zug von der gegenüberliegenden Seite zunächst beobachtet und nachdem dieser losgefahren sei, mit Gegenständen beworfen haben. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Durch den Bewurf brach eine Seitenscheibe des Zuges.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, die sich nahe der Bahnstrecke am Hagener Hauptbahnhof aufgehalten haben? Die Tat hat sich vermutlich am 23. März gegen 20:15 Uhr ereignet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

