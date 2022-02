Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Einsatz an Gemeinschaftsschule

Seit 15 Uhr am Donnerstag läuft im Bereich der Gemeinschaftsschule in der Schulstraße in Obrigheim ein größerer Polizeieinsatz. Im Bereich der Schule wurden zwei verdächtige Personen gesichtet. Das Gebäude wird aktuell überprüft. Hinweise auf eine akute Gefährdungssituation liegen aktuell nicht vor. Es befinden sich mehrere Einsatzkräfte, Polizeihunde und der Polizeihubschrauber im Einsatz.

