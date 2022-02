Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag einen in Eppingen geparkten Pkw und floh. Die Person touchierte zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr mit ihrem Gefährt einen in der Elsenzstraße vor einer Garage geparkten 1er BMW. Der oder die Unbekannte fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 01868 60950, zu melden.

Eppingen: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 16.45 Uhr, ein hochwertiges E-Bike aus einer Garage in Eppingen. Innerhalb diese Zeitraums begaben sich die Täter in den Fasanenweg, öffneten auf bislang unklare Art und Weise die Garage und nahmen das Elektrorad mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich an das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu wenden.

Ilsfeld: Betrunken Lkw gefahren

Offenbar zu tief ins Glas geschaut, hatte ein 57-Jähriger bevor er sich ans Steuer seines Lkw setzte und am Mittwoch, gegen 11.45 Uhr, in der Belsteiner Straße in Ilsfeld kontrolliert wurde. Polizisten überprüften den Mann mit seinem Laster während einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dieser schien dem Alkohol zugesprochen zu haben, was ein durchgeführter Atemalkohohltest bestätigte. Das Testgerät zeigte über 2,1 Promille an. Der 31-Jährige musste die Beamten daraufhin für eine Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Mittwoch mit einem Fahrzeug ein Auto in Heilbronn und fuhr anschließend davon. Zwischen 5.15 Uhr und 15.30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in der Kreuzenstraße geparkten VW Sharan. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Untereisesheim: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

An einer Steinmauer in Untereisesheim entstand von Dienstagabend auf Mittwochnachmittag Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zwischen Dienstag, gegen 17 Uhr, und Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, die Steinmauer in der Schloßbergstraße. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den verursachten Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Neckarsulm: Gaspedal mit der Bremse verwechselt

Circa 45.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Neckarsulm. Gegen 12.45 Uhr befuhr ein 80-Jähriger mit seinem VW Golf das Parkplatzgelände in der Hohenloher Straße. Vermutlich verwechselte der Mann das Gas- mit dem Bremspedal, woraufhin sein Wagen einen geparkten Audi E-Tron streifte und gegen eine Mauer prallte. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand.

A6 / Heilbronn-Neckargartach: Von der Fahrbahn abgekommen und weitergefahren - Zeugen gesucht

Rund 2.000 Euro verursachte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Mittwochmorgen auf der Autobahn 6 bei Heilbronn-Neckargartach. Gegen 8.30 Uhr befuhr die Person zu Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn Untereisesheim. Hierbei kam sie mit ihrem Gefährt von der Fahrbahn ab und touchierte drei Warnbaken. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, fuhr er oder sie davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

A6 / Untereisesheim: Unfallflucht auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Mittwochabend einen Unfall auf der Autobahn und flüchtete anschließend. Gegen 19.15 Uhr fuhr sie mit ihrem Wagen an der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim auf die Autobahn in Richtung Mannheim und wechselte direkt auf die Fahrspur. Um einen Unfall zu verhindern, musste ein dort mit seinem Renault Master fahrender 48-Jähriger auf die linke Spur ausweichen und prallte dort mit dem BMW iX3 eines 46-Jährigen zusammen. Anstatt anzuhalten, fuhr die Frau oder der Mann davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

